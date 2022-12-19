Дамир Фаттахов подтвердил итоговое название нового движения детей и молодежи — «Движение Первых»

Фото: пресс-служба РДДМ

Новое движение детей и молодежи будет называться «Движение Первых», таковы результаты итогового решения, сообщил замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.



— Есть принятое итоговое решение! В обсуждениях и честном голосовании делегатов утверждено: Российское движение детей и молодежи «Движение Первых»! — написал он в своем telegram-канале.

Вчера участники пленарного заседания «Мир детства=мир будущего» I съезда движения провели голосование, в ходе которого из всех 89 регионов России большинством голосов было одобрено название «Движение первых». Добавим, что в лидеры народного голосования с минимальным разрывом друг от друга вошли: «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры» и «Движение имени Гагарина». Финальный вариант, по мнению делегатов, объединил все три фаворита.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В понедельник состоялось переголосование по поводу названия движения — третье по счету:



— Действительно, решение [о названии движения] легитимно, оно принято, но, наверное, чтобы еще раз подтвердить или опровергнуть это решение, мы завтра должны с вами еще раз переголосовать один вопрос, — пояснял председатель правления Российского движения детей и молодежи, замглавы Минобрнауки РФ Григорий Гуров.

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Маргарита Головатенко