За выходные в Казани выпало больше трети месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани с 17 по 19 декабря выпало 17 мм осадков — 34% от месячной нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В целом по республике за этот период выпало от 11 до 23 мм осадков — от 30 до 68% месячной нормы. В выходные наблюдался как снег, в том числе мокрый, так и дожди, включая ледяные.

В отдельных районах Татарстана были метели и сильный ветер. На дорогах образовался гололед, снежные заносы, сильная гололедица и снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Днем в воскресенье, 18 декабря, в Татарстане зафиксировали от 0 до +3 градусов. Плюсовые температуры сохранились и в ночь на понедельник, 19 декабря, в восточной половине республики.

О сильных осадках синоптики предупреждали во второй половине предыдущей недели.

За предыдущие выходные, 10 и 11 декабря, в западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы. В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы.



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Татьяна Демина