В Казани наградили лучших спасателей России — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани наградили победителей всероссийского конкурса профмастерства «Созвездие мужества». В зале собрались сотни лучших спасателей страны: пожарные, начальники караула, кинологи, психологи, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— Сегодня мы чествуем героев нашего времени — лучших из лучших сотрудников МЧС России. В нашей непростой жизни всегда есть место подвигу, благородству, взаимовыручке. Каждый из вас — патриот. По долгу службы и велению сердца совершаете поступки во благо Отечества, во имя жизни, — сказал Рустам Минниханов.



В строю спасателей Татарстана в преддверии профессионального праздника глава МЧС России Александр Куренков и президент республики Рустам Минниханов вручили ключи от десяти новых пожарных и аварийных спасательных машин.

Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 новые машины. Из них 10 специальных автомобилей предназначены для нужд подразделений МЧС России. Еще 14 мобильных постов пожаротушения передадут в состав добровольных команд, которые были созданы в этом году в сельских поселениях. Парк пополнили пожарные автоцистерны на шасси КАМАЗа и УРАЛа, аварийно-спасательные автомобили, передвижная насосная станция, рукавный автомобиль и другая необходимая техника различного назначения.

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Маргарита Головатенко