АвтоВАЗ возобновит производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АвтоВАЗ планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По его словам, компания рассчитывает в январе — феврале завершить переговоры с новыми партнерами по производству на бывшем заводе Nissan.

— Активно ведем сейчас переговоры с нашими партнерами, которые будут предоставлять нам машинокомплекты для сборки. Наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс в самом разгаре, мы планируем его завершить в январе — феврале, — добавил он.

Фото: wikimedia.org/Kazyakuruma

Напомним, в октябре сообщалось, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге может сохранить работоспособность. Площадка может перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.

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Максим Кокунин