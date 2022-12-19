С 1 января МРОТ в России составит 16 242 рубля

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

В 2022-м МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц — то есть в следующем году он вырастет на 2 352 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, минимальный желаемый размер МРОТ в Казани в среднем составил 35,2 тысячи. Первое место по более высоким ожиданиям МРОТ занимает Москва. В среднем ее жители рассчитывают на 43 500 рублей.

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