Подразделениям пожарно-спасательного гарнизона Татарстана подарили 24 новые единицы техники

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (скриншот видео)

Сегодня глава МЧС России Александр Куренков и президент Татарстана Рустам Минниханов передали 24 новые машины пожарно-спасательному гарнизону Татарстана.

Из них 10 специальных автомобилей предназначены для нужд подразделений МЧС России. Еще 14 мобильных постов пожаротушения передадут в состав добровольных команд, которые были созданы в этом году в сельских поселениях.

Парк пополнили пожарные автоцистерны на шасси КАМАЗа и УРАЛа, аварийно-спасательные автомобили, передвижная насосная станция, рукавный автомобиль и другая необходимая техника различного назначения.

— За последние два года на вооружение встали 32 специальные машины, а также проведен капитальный ремонт еще 27. Только обладая передовыми образцами и профессиональным личным составом, возможно эффективно выполнять возложенные на спасательное ведомство задачи, — сказал Александр Куренков.

Всего в татарстанский территориальный пожарно-спасательный гарнизон входят более 120 подразделений федеральной противопожарной службы и более 100 отдельных постов республиканской пожарной охраны. В них несут службу больше 6 тысяч человек.

Напомним, в сентябре подразделения МЧС Татарстана получили 11 единиц новой пожарной и спасательной техники. Сотрудники МЧС получили пожарно-спасательную технику на базе КАМАЗа и УРАЛа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов