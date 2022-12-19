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Курсы евро и доллара достигли максимумов конца мая этого года

15:19, 19.12.2022
Курсы евро и доллара достигли максимумов конца мая этого года
Фото: pixabay.com

Курсы доллара и евро уверенно растут на Московской бирже. Такие данные на понедельник приводит Мосбиржа.

На валютных торгах, курс евро превысил 71 рубль впервые с 27 мая 2022 года.

Если говорить о курсе доллара, то он достиг 67 рублей впервые с 30 мая.

Фото: maxpixel.net

Напомним, 15 декабря курс евро на открытии торгов поднимался выше 69 рублей. В последний раз евро поднималось выше этой отметки 30 мая. А вот курс доллара с сегодняшнего утра достиг 65 рублей.

Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы

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