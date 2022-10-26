Итоги дня: тренировка нанесения ядерного удара, Собчак подозревают в вымогательстве, Ту-214 для коммерции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 26 октября:
- Под руководством Верховного главнокомандующего ВС России, президента Владимира Путина проведена тренировка, в ходе которой отработаны «задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника». По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Задействовали также самолёты дальней авиации Ту-95МС — они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
- В России завели первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным (ч. 3.1 статьи 337 УК РФ). В преступлении обвиняется житель Якутии, призванный в рамках частичной мобилизации. Он самовольно оставил войсковую часть в Бурятии до одного месяца, куда его доставили из военного комиссариата.
- Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве у «Ростеха» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо госкоорпорации. По данным СМИ, минувшей ночью Собчак покинула Россию, отправившись через Белоруссию в Литву. Сама журналистка информацию об уголовном деле и отъезде не комментировала.
- Владимир Путин на встрече с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ сообщил, что Москве известно о планах Киева по использованию для провокации «грязной бомбы». По его словам, территорию Украины практически превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, ее накачивают оружием, в том числе тяжелым.
- Также президент России продлил до 2023 года указ об ограничениях на торговлю с недружественными странам. Их ввели в марте. Они касаются свыше 200 наименований товаров и оборудования, в том числе транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.
- Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». По документу доходы в следующем году должны составить 26,1 трлн рублей, а расходы 29 триллионов. С 1 февраля запланирована индексация соцвыплат выше уровня инфляции — на 12,3 %.
- На Казанском авиазаводе имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») началось производство первых Ту-214 для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году. Предприятие наращивание мощности для выпуска этих самолётов в необходимом объеме.
- Госсовет Татарстана добивается ужесточения ответственности за торговлю наркотиками — соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Парламентарии обратили внимание на тенденцию «уменьшения доли наказаний в виде реального срока лишения свободы за счет увеличения доли назначения условного осуждения, исправительных (обязательных) работ и штрафов» за совершение наркопреступлений.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе BQ.1.1, известный как «цербер». Предполагается их дальнейшее распространение по стране. При этом новых ограничений не планируется, несмотря на возможный подъем заболеваемости в конце осени.
- НАТО призывает Россию продлить сделку по вывозу продовольствия из украинских портов при участии Турции. Альянс хочет, чтобы Москва обеспечила бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом.
- Американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») ее российскому юрлицу. При этом она сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится.
- Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения заявление конкурсного управляющего обанкротившегося «Татфондбанка» — Агентства страхования вкладов. В сентябре АСВ потребовало через арбитражный суд исключить требования 6,5 млн рублей казанской фирмы «Прогресс-М» из реестра требований кредиторов. Суд отказал конкурснику в удовлетворении заявления.
- В Вахитовский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении капитана теплохода «Восход-51», который, выполняй рейс до Свияжска в мае сел на мель на Волге. Из-за столкновения с дном реки шесть пассажиров получили травмы в виде ссадин и ушибов. Мужчина был пьян. Ему предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
- Более 11 млн рублей хочет получить с обанкротившегося казанского ТСН «Новаторов» Фонд ЖКХ РТ, еще почти 5 млн требует «Казэнерго», которое отапливало девять входивших в него домов казанского микрорайона «Куба». Но шансы на оплату долгов призрачны: у ТСН, собственники которого 7 лет назад воевали против застройки оврага на Новаторов, нет ни средств, ни имущества. А злополучными домами сейчас управляет коммерческая организация, в состав учредителей которой вошел бывший председатель правления товарищества.
- «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» — матч закончился со счетом 1:4 в пользу уфимского ХК. Для казанского клуба это девятое поражение в десяти прошедших матчах. На вопрос о возможных путях выхода из кризиса главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок ответил, что их «пытаются найти». Покидать клуб он пока не планирует.
- За третий квартал года татарстанцы взяли потребительских кредитов на общую сумму 28,1 млрд рублей. И хотя это на 19,1% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, республика оказалась в числе лидеров — она замыкает топ-5 в рейтинге из 30 российских регионов.
- Инфляция в годовом выражении в России замедлилась на 24 октября до 12,88% по сравнению с 13,1% неделей ранее. С 18 по 24 октября фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В сегменте продуктов питания он составил 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции.
Ключевые события 243-го дня специальной военной операции на Украине:
- Глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что «от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье». Заявление она сделала со ссылкой на замминистра обороны России Николай Панкова, который позже заявил, что не разговаривал с ней ни вчера, ни сегодня. Нина Останина разъяснила, что передела слова председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в том числе по части отсрочки от мобилизации для отцов двух детей, у которых жена на 22-й неделе беременности.
- На Купянском направлении ВСУ силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении н.п. Куземовка ЛНР. Все атаки отражены. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.
- Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177-ми районах.
- Кроме того, в воздухе сбито 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В Харьковской области ликвидирован узел связи украинской группировки войск. В районе Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого снабжали дизельным топливом группировки войск ВСУ на Донбассе.
- Министр обороны России Сергей Шойгуи провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом. Также состоялись переговоры с министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ. Они обсудили ситуацию на Украине. Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Татьяна Демина, Илина ХакимоваОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым