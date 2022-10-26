Владимир Путин продлил до 2023 года указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами
Президент России Владимир Путин продлил действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года включительно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный указ запрещает вывозить за пределы страны некоторые виды продукции и сырья. Это делается в целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности.
Напомним, также президент России подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Так, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. Также подписан закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы.
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