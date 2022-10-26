Конкурснику ТФБ отказали в исключении из реестра кредиторов близкой «Ак Барс холдингу» фирмы

Оставить жалобу без движения

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения заявление конкурсного управляющего обанкротившегося «Татфондбанка» — Агентства страхования вкладов. В сентябре АСВ потребовало через арбитражный суд исключить требования 6,5 млн рублей казанской фирмы «Прогресс-М» из реестра требований кредиторов. Суд отказал конкурснику в удовлетворении заявления.

Не согласившись с таким решением, АСВ подало апелляцию с просьбой отменить решение татарстанского арбитража и принять новый судебный акт. Однако жалобу юристы госкорпорации подали с нарушениями. Агентство не направило копию заявления в адрес участвующих в деле четырех организаций — как самому «Прогресс-М», так и аффилированных с ним ООО «АкБарсЛайн», Хузиеву Р.Р. и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Фото: asv.org.ru

«В соответствии с ч. 1 ст. 263 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она подана с нарушением требований, выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без движения», — говорится в судебном определении.

У конкурсника ТФБ есть время исправить нарушение до 10 ноября.



Сельхозоптовик, аффилированный с фирмой-офшором в Панаме

ООО «Прогресс-М» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в октябре 2014 года. Его основной деятельностью была оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Единственным учредителем было ООО «АкБарсЛайн». Обе фирмы уже ликвидированы — «Прогресс-М» в 2018 году, а его владелец — в 2020-м.

Фото: agro.tatarstan.ru

В свою очередь, у фирмы «АкБарсЛайн» было три учредителя — ликвидированное в 2020 году ООО «Ак Барс СНАБ» с долей 36,04%, ООО «АПК «Высокая Гора», тоже ликвидированное, только год спустя, с долей в 14,96% и находящаяся в панамском офшоре «Мидхолл инвестментс ЛТД., СА» с оставшимися 49%.

«Высокая гора» — это наследство империи-банкрота «Золотой колос», которое перешло структурам Роберта Мусина и «Татфондбанка» от «Ак Барс холдинга» в сентябре 2017 года (суммарно — на 15 млрд рублей). В декабре 2018 года АСВ от лица ТФБ обратилось в суд против трех компаний, в числе которых и ООО «АПК «Высокая гора», с исками на сумму в 447,4 млн рублей. При этом «Прогресс-М» был не преобразован, а ликвидирован собственниками в октябре 2018 года.

Ангелина Панченко