Россия провела учения по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника

Под руководством президента России Владимира Путина были проведены учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на удар противника, говорится на сайте Кремля.

Глава государства наблюдал за проведением тренировки из ситуационного центра. По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

— В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, — рассказали в Кремле.



Фото: kremlin.ru

Позавчера генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

— Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, — сказал он.



Он отметил, что, по планам Киева, подрыв «грязной бомбы» можно замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». По его словам, данные о подготовке применения «грязной бомбы» были перепроверены, это не пустое обвинение.



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Максим Кокунин