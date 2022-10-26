Владимир Путин заявил, что России известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ заявил, что Москве известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы».

— Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу, — сказал он.



Сегодня под руководством Владимира Путина были проведены учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на удар противника. Глава государства наблюдал за проведением тренировки из ситуационного центра. По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Позавчера генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

— Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, — сказал он.



Он отметил, что, по планам Киева, подрыв «грязной бомбы» можно замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». По его словам, данные о подготовке применения «грязной бомбы» были перепроверены, это не пустое обвинение.



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Максим Кокунин