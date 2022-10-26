В Казани началось производство первых Ту-214 для поставок в 2023 году

На Казанском авиазаводе началось производство первых Ту-214 для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко.

По его словам, на Казанском авиазаводе, который входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) «Ростеха», также приступили к процессу наращивания мощностей для выпуска Ту-214 в необходимом объеме.

— Он [самолет Ту-214] полностью состоит из российских комплектующих, оснащен отечественными серийными двигателями ПС-90А. На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведется серийный выпуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолетов, которые ОАК должен поставить «Аэрофлоту» до 2030 года, 40 — Ту-214. Поставка запланирована на 2023 год. Первые машины уже находятся в производстве, — сказал Евтушенко.

Фото: tatarstan.ru

На прошлой неделе министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщал, что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 самолетов Ту-214 в год. В 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027—2030 годах — по 20.

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214. О сделке без подробностей сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету:

— Продолжается модернизация Казанского авиационного завода. Перед предприятием стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 — до 20 самолетов в год. Уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским заказчиком.

Напомним, в сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.



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Максим Кокунин