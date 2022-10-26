Минобороны России освободило от мобилизации отцов двоих детей при условии беременности супруги

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Министерство обороны России приняло решение освободить от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, приняты, — написала она.

Кроме того, Останина отметила, что в директиву Генштаба была также внесена поправка, согласно которой «от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье».

— Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале недели депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов выступили с инициативой освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна.

— В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, — отмечается в письме, направленном вице-премьеру Андрею Белоусову.



Также сегодня утром сообщалось, что депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Государственную думу законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от частичной мобилизации.

Уточняется, что изменения предлагается внести в статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Кроме того, Матвеев внес в ГД еще один законопроект, который предлагает освободить от мобилизации «граждан, не проходивших военную службу».

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Максим Кокунин