В России выявили два новых варианта коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер». Об этом информирует «РИА новости».

— На прошедшей неделе мы выявили два новых для России геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»), — сказала она.

По ее словам, предполагается их дальнейшее распространение по стране. При этом новых ограничений не ожидается, несмотря на возможный подъем заболеваемости в конце осени. На данный момент в России пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, а эпидситуация является управляемой, подчеркнула Попова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале октября сообщалось, что в Российской академии наук не исключают возможности роста заболеваемости COVID-19 в России в 2022 году. Он возможен в случае появления вариантов вируса, избегающих иммунного ответа, хотя сейчас в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания.



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Максим Кокунин