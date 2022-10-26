В Татарстане будут судить капитана теплохода, который пьяным посадил судно на мель

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении капитана теплохода «Восход-51». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый 29 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял судном «Восход-51» с пассажирами на борту и во время движения теплохода по маршруту Казань — Свияжск на 1 308 км реки Волга нарушил правила плавания по внутренним водным путям, в результате чего судно село на мель. Из-за столкновения с дном реки шесть пассажиров получили травмы в виде ссадин и ушибов.

Следователями собрана необходимая доказательная база и уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

С целью недопущения повторения подобных случаев в контролирующие органы направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении профилактической работы.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Напомним, центральное МСУТ СКР начало проверку в тот же день, когда и случилось происшествие. На борту теплохода находились 30 человек, в том числе два ребенка. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 22 человека и восемь единиц техники, из них от МЧС России — три человека и две единицы техники.



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Максим Кокунин