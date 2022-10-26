НАТО призывает Россию продлить «зерновую сделку»

НАТО призывает Россию продлить сделку по вывозу продовольствия из украинских портов, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



— Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Жизненно важной для продовольственной безопасности в мире назвали в ООН «зерновую сделку» — договоренности по экспорту зерна с Украины по Черному морю для поставок в развивающиеся страны. Из украинских портов уже вывезли около 8 млн тонн зерна и продовольствия, и более 70% экспорта приходится на кукурузу и пшеницу. В Женеве отметили, что открытие черноморских портов Украины «помогло снизить исторически высокие рыночные цены». Однако неопределенность в вопросе продления сделки по зерну, четырехмесячный срок действия которой истекает в ноябре, уже привела к тому, что «цены на пшеницу и кукурузу вновь растут». Подробнее о значении черноморской инициативы и ее перспективах в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.



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Маргарита Головатенко