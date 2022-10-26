Госдума приняла федеральный бюджет на 2023-2025 годы в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2023-2025 годы, сообщает «РИА Новости».



За проголосовали 319 депутатов, против — 80, воздержавшихся не было.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что проект бюджета на 2023–2025 годы отличается от всех предыдущих. С одной стороны, западные санкции, с другой — проведение специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Он отметил, что это накладывает определенный отпечаток, в том числе и на главный финансовый документ страны.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказывал, что проект федерального бюджета на 2023—2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников.

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Маргарита Головатенко