Олег Знарок о девятом провале «Ак Барса»: «Мы пытаемся найти выход, нужно не падать духом»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал третий матч против «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате, который завершился со счетом 1:4 в ползу уфимцев. Казанцы потерпели девятое поражение в десяти матчах.



На вопрос о возможных путях выхода из кризиса Знарок ответил, что их «пытаются найти». Он отметил, что обстановка в раздевалке сейчас «не очень», однако добавил, что команде «нужно не падать духом».

Тренер ответил и на вопрос о возможной отставке — пока мыслей на этот счет у него нет.

В понедельник «Ак Барс» уступил «Металлургу» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра завершилась счетом 1:2. А на прошлой неделе, 22 октября, «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы одержали четвертую победу подряд.

Череда поражений «Ак Барса» обернулась серьезным эмоциональным давлением для команды Олега Знарка. О том, почему вратари не выручают в этом сезоне, Радулов все больше угасает, рассказывает спортивная редакция «Реального времени».

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Маргарита Головатенко