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Ксению Собчак подозревают по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех»

17:48, 26.10.2022
Ксению Собчак подозревают по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех»
Фото: commons.wikimedia.org

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», — сказал собеседник агентства. Сама Собчак не дала комментариев по этому поводу.

Как сообщает агентство, Собчак уехала в Литву. По информации правоохранителей, она выехала из Москвы еще в ночь на вторник, при этом она покупала билеты через интернет в Дубай и в Турцию — чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию.

Ранее сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

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Маргарита Головатенко
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