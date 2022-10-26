Татарстан предлагает ужесточить наказание за торговлю наркотиками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Изменения предлагают внести в статью 64 УК России

Госсовет Татарстана добивается ужесточения ответственности за торговлю наркотиками — соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По мнению авторов инициативы, преступники должны нести заслуженное наказание, не имея возможности отделываться небольшими или условными сроками. Документ направлен в думский комитет по государственному строительству и законодательству.

Татарстанский парламент предлагает внести поправки в часть 3 статьи 64 Уголовного кодекса России. Она перечисляет статьи, по которым виновным в совершении предусмотренных ими преступлений не может быть назначено наказание ниже низшего предела санкции или более мягкий вид наказания, либо не применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Депутаты обратили внимание, что на сегодня в России за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также нелегальный сбыт или пересылку растений, содержащих их, либо их части допускается смягчение наказания путем назначения более мягкого, чем это предусмотрено статьей 228 УК РФ. При этом подобное невозможно в отношении совершивших террористический акт (статья 205 УК) или публично призывавших к террористической деятельности (статья 205).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день ч. 3 статьи 64 УК РФ не допускает назначения более мягкого наказания по 12 статьям кодекса, а также по четырем частям еще трех статей.

Предложение Госсовета Татарстана сводится к включению ст. 228 УК РФ в список статей, перечисленных в ч. 3 статьи 64 УК РФ. Это позволит исключить случаи, когда производители и сбытчики наркотиков, психотропных веществ или их аналогов получают более мягкий вид наказаний, чем предусмотрен в ее санкции. К слову, по части 1, которая не предусматривает квалифицирующих признаков, злоумышленнику грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Тенденция уменьшения доли наказаний в виде реального срока лишения свободы

Татарстанские парламентарии указали, что, несмотря на строгое наказание, установленное УК России за нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, анализ оперативной обстановки за последние два года показывает, что наркоситуация в Татарстане и в целом в стране остается напряженной. Так, в исправительных учреждениях республики почти треть — 29% — от общего числа осужденных отбывают наказание за совершение различных наркопреступлений. Для сравнения, в 2021-м этот показатель был ниже — 23%.

Вместе с этим растет и количество случаев смерти из-за потребления наркотиков, большая часть которых произведена в условиях подпольных нарколабораторий, обратили внимание депутаты Госсовета Татарстана. Так, в 2019-м их зафиксировали 69, в 2020-м — 115, а в 2021-м — 181.

— В последние годы в разрезе санкций, применяемых судебными органами Республики Татарстан к лицам, совершившим наркопреступления, в целом отмечается тенденция уменьшения доли наказаний в виде реального срока лишения свободы за счет увеличения доли назначения условного осуждения, исправительных (обязательных) работ и штрафов, — проанализировали в Госсовете.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По подсчетам депутатов, сокращаются сроки реального лишения свободы за преступления, связанные с производством и сбытом наркотических средств. Если в 2019 году срок составлял 7,8 года, то к 2020-му он сократился до 7,6 года, а к 2021-му — до 7,4 года.

— Указанное в первую очередь обусловлено тем, что к виновным в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ вышеуказанные санкции применяются не в полном объеме в соответствии с требованиями статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление», — считают татарстанские парламентарии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина