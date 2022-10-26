Татарстан лидирует в стране по объемам выданных потребкредитов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстанцы одолжили у банков 28,1 млрд

За третий квартал года татарстанцы взяли потребительских кредитов на общую сумму 28,1 млрд рублей. И хотя это на 19,1% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, Татарстан оказался в числе лидеров по этому показателю. Республика замыкает топ-5 в рейтинге 30 российских регионов-лидеров.

На первом месте находится Москва, где выдали потребкредитов на 97 млрд рублей. Как и в Татарстане, объемы в этом сегменте кредитования сократились. Цифра оказалась на 27,7% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru

Следом за Москвой в рейтинге идет Московская область — 61,3 млрд рублей, что на 28,5% меньше, чем в третьем квартале 2021-го. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. В Северной столице по итогам третьего квартала объем кредитования также упал на 28,5%, до 41,7 миллиарда.

Татарстан также опередила Свердловская область. Она занимает 4-е место по объемам потребкредитования в 31,2 млрд рублей. Сумма оказалась почти на четверть (24%) меньше, чем в третьем квартале 2022 года.

Топ-30 замыкает Тульская область. За три месяца ее жителям выдали потребительские кредиты на 8,2 млрд рублей, что на 30% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В целом, по данным НБКИ, которое обрабатывается сведения 4 тысяч кредиторов, в России за третий квартал 2022 года объем потребкредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рухнул на 27,2%. За третий квартал он составил 860 млрд.

По итогам первых 7 месяцев объемы потребкредитования рухнули почти в два раза

Напомним, по итогам первых семи месяцев 2022 года жители Татарстана оформили потребительские кредиты на общую сумму 42,7 млрд рублей. Это на 46,5% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.



Аналогичным образом по итогам января-июля обстояла ситуация в Татарстане и с автокредитами. За первые семь месяцев 2022 года в республике их выдали на 14,2 млрд рублей. Эта сумма оказалась на 42,9% меньше, чем за январь — июль прошлого года.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По объему выданных за первые семь месяцев 2022 года потребкредитов Татарстан занимал 6-е место в рейтинге 30 регионов-лидеров. Лидировала Москва — жители столицы за это время оформили потребительские кредиты на 166,7 млрд рублей. В топ-5 также попали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

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Татьяна Демина