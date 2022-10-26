«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» девятый из десяти последних матчей в КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в очередном матче чемпионата КХЛ, счет игры — 1:4 в пользу уфимской команды.
В составе казанцев заброшенной шайбой отметился Михаил Глухов, сделавший счет 2:1. Команда Олега Знарка занимает седьмую строчку конференции «Восток» после 22 матчей.
Следующую встречу «Ак Барс» проведет в Казани против «Нефтехимика» 30 октября.
В понедельник «Ак Барс» уступил «Металлургу» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра завершилась счетом 1:2.
А на прошлой неделе, 22 октября, «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы одержали четвертую победу подряд.
Череда поражений «Ак Барса» обернулась серьезным эмоциональным давлением для команды Олега Знарка, а добытая «кровью и потом» через зубы победа над «Металлургом» забрала слишком много эмоциональных и физических сил, с чем после игры согласился сам наставник казанской команды. На столь значимое «Зеленое дерби», судя по всему, зарядки не хватило. Да и вратари подкачали. Как итог — поражение 2:3. О том, почему вратари не выручают в этом сезоне, Радулов все больше угасает, рассказывает спортивная редакция «Реального времени».
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