Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инфляция в годовом выражении в России замедлилась на 24 октября до 12,88% по сравнению с 13,1% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».



На неделе с 18 по 24 октября фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В сегменте продовольственных товаров наблюдается рост цен на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции.

Цены на непродовольственные товары практически не изменились, подорожание зафиксировали на уровне 0,01%. Выросли цена на туристические и регулируемые услуги в связи с удорожанием авиабилетов на внутренние рейсы и замедления снижения цен на услуги гостиниц.

Согласно прогнозу, в этом году инфляция в России составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024—2025 годах вернется к цели в 4%.

Фото: realnoevremya.ru

Минсельхоз России допускает возможность снижения цен на хлеб в стране в 2022 году. В настоящее время внутренние цены на пшеницу и рожь в России снижаются, постольку в стране ожидается большой урожай. Уже сейчас наблюдается снижение цен на муку, стоимость которой у производителей за последний месяц упала практически на 3%. При этом с начала года цена на муку выросла не более чем на 3%, то есть существенно ниже, чем инфляция.



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Маргарита Головатенко