Российские войска уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ
Российские войска уничтожили в районе Днепропетровска нефтехранилище, с которого шло дизельное топливо для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области был уничтожен узел связи ВСУ.
Что касается полноценной ситуации на различных направлениях:
- На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.
- На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.
- На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
Напомним, вчера вооруженные силы Украины усиленным мотопехотным батальоном пытались прорвать российскую линию обороны на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Новосадовое ДНР и Торского лесничества.
— Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа, — добавили в ведомстве.
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