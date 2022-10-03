Итоги дня: в России теперь 89 регионов, Нобелевская премия за изучение эволюции, мобилизация 800 казанцев
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 3 октября:
- Сегодня Госдума одобрила ратификацию договоров о включении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Решение принято единогласно. Госдума приняла федеральный конституционный закон о принятии этих регионов в состав России.
- Теперь в России официально 89 субъектов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Министерство экономики Татарстана разрывает отношения с фирмой «Русский воск» — проектом «бородачей» Юрия Полосухина и Никиты Симонова по производству полиэтиленового воска, запущенного с большой помпой четыре года назад в индустриальном парке «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга». Деньги на создание завода предпринимателям выделял российский миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков.
- Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих разрешительных документов, совершенную в крупном размере. Россиянин прилетел в Казань из Аддис-Абебы транзитом через Дубай. Пройдя через «красный коридор» в аэропорту, он зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на части скелетов двух львов. В ходе досмотра в чемодане нашли незадекларированные 177 когтей и шесть клыков льва, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы. Рыночная стоимость товара составляет более одного 1 миллиона рублей.
- Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что повторное проведение референдумов в новых регионах России под наблюдением ООН может быть решением конфликта между Москвой и Киевом: «С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого».
- Нобелевскую премию — 2022 по физиологии и медицине присудили шведскому ученому Сванте Паабо: «Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминида Денисова. Важно отметить, что Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 000 лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции». Паабо стал первым лауреатам премии в этому году.
- Газпром сообщил, что давление в обеих нитках поврежденного газопровода «Северный поток» и нитке А «Северного потока — 2» стабилизировалось, а утечки газа прекратились. Теперь компания работает над снижением давления в нитке В второго «Потока». Однако к вечеру Служба береговой охраны Швеции сообщила об очередной утечке на газопроводе «Северный поток — 2».
- Ущерб Ленинграду от нацистской блокады в Великую Отечественную войну оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу. Такую сумму озвучил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник во время первого судебного заседания о признании блокады города геноцидом советского народа. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Власти Татарстана сформировали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Казани «Игр Будущего 2024». Его возглавил президент республики Рустам Минниханов. В задачи оргкомитета входит подготовка предложений по формированию республиканского плана мероприятий по подготовке и проведению игр, анализ хода его реализации, контроль за его выполнением и целевым использованием финансов, выделенных на него, следует из указа президента Татарстана. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- Верховный суд Татарстана получил материалы уголовного дела 39-летнего казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серийных убийствах на территории 13 регионов России. Всего ему предъявлено 67 эпизодов преступлений, включая 32 умышленных убийства одиноких пенсионерок.
- В Казани для удобства пешеходов строят тротуар по улице Нурсултана Назарбаева. Завершить его строительство власти обещают к 10 октября. Кроме того, уложено новое асфальтобетонное покрытие по улице Хади Такташа.
- Как выяснило «Реальное время», агрофирму ООО «Саф» из села Старое Сафарово в Актанышском районе, созданную 16 лет назад, хотят признать банкротом. Кредитор — ООО «Агроснаб Поволжье» — заявляет, что агрофирма не может выполнять свои финансовые обязательства и требования к ней превышают 300 тысяч рублей. Интересна одна заметка на сайте района от 19 января 2011 года по поводу подведения итогов 2010-го. Тогда фирме досталась статуэтка черепахи, «символизирующая по фэншуй долголетие и мудрость, а среди хозяйств района ставшая давно уже символом ленивости и плохого».
- Татарстан оказался на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Доля семей в республике, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2022 году, составляет 25,5%. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 2,6% — в 2021 году 28,1% татарстанских семей могли позволить приобрести жилье в ипотеку.
- Айрата Гатауллина назначили полномочным представителем Татарстана в Турции на новый срок. Он занимает этот пост шесть лет. С 2012-го по октябрь 2016-го Гатауллин работал заместителем полномочного представителя Татарстана в Турции.
- В 2023 году в России не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
- «Поющие» фонтаны в казанском парке им. Горького снова заработали. Правда, сегодня они отключены, а неподалеку от площадки стоит несколько таблиц с объявлением о профилактических работах — из подземных ям рядом течет вода. Как «Реальному времени» сообщил руководитель отдела обслуживания фонтанов компании «Аквабренд» Бахтиер Карабаев, в строю фонтаны находятся уже некоторое время. Сегодня там проводят профилактические работы, поэтому на несколько часов их отключили. Карабаев также добавил, что сезонное отключение фонтанов планируется на конец октября — ориентировочно 21 числа.
- Как стало известно «Реальному времени», на последнем внеочередном собрании совладельцев ООО «Казэнергострой» собственники приняли решение ликвидировать компанию. Так, выручка компании по итогам пошлого года составила всего 1,7 миллиона рублей. На это дополнительно наложился тот фактор, что компания по прибыли ушла в минус: убыток составил более 10 миллионов. Впрочем, какими-то огромными показателями выручки компания не хвасталась и до этого. Так, по итогам 2020 года выручка «Казэнергостроя» превысила 262,8 миллиона, а выручка составила 1,88 миллиона.
- В «Казань Экспо» состоятся все запланированные мероприятия, несмотря на развертывание в одном из корпусов мобилизационного пункта. События пройдут согласно календарю мероприятий. II Международный строительный чемпионат начнется уже в среду, 5 октября. Он будет длиться три дня, до 8 октября.
- МВД России объявило в розыск журналистку Марину Овсянникову, бывшего редактора Первого канала. Журналистку ищут по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно. В августе ее посадили под домашний арест по статье о фейках о Вооруженных силах России. По данным СМИ, она сбежала вместе с 11-летней дочерью.
- Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначен Сергей Этус. Он приступает к исполнению обязанностей с 3 октября. На сайте ведомства информация о новом сотруднике пока не появилась.
- Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют к рублю для более точного отражения ситуации на рынках: «Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов».
Ключевые события 222-го дня специальной военной операции на Украине и 13-го дня частичной мобилизации в России:
- Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города. Известно, что дети призванных будут питаться в школах бесплатно. Также в Казани создают социальные паспорта семей мобилизованных.
- Военкомат Советского района Казани сегодня в 4 часа утра стал объектом атаки 11-классницы. Девушка пыталась поджечь его, бросив две бутылки с «коктейлем Молотова», сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Третью бутылку с зажигательной смесью у школьницы изъяли уже при задержании. Здание военкомата не пострадало — лишь загорелась трава. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, что ситуация с 11-классницей, находится под ее личным контролем.
- Минобороны заявило о вклинившихся в оборону российских сил танках ВСУ близ Золотой Балки: «Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники».
- Также МО РФ сообщило о прибытии мобилизованных в ЛНР. Российское ведомство опубликовало кадры встречи мобилизованных, которые проходят подготовку на одном из полигонов, с жителями Луганской народной республики.
- За три дня украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении свыше 900 человек, сообщили в Минобороны. «Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих». Так, в районе Славянска российские военнослужащие нанесли подразделениям 66-й механизированной бригады и украинским резервам массированное огневое поражение. В результате за сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО «Град».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбществоИнфраструктура
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