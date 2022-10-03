Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Госдума одобрила ратификацию договоров о включении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Решение принято единогласно.

Документы о ратификации представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сегодня Госдума рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Сегодня Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

2 октября Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина