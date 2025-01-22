В 2024 году в Татарстане восстановили 4,9 тыс. га леса

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году общая площадь работ по воспроизводству леса и лесоразведению в Татарстане составила 4,9 тыс. га. Об этом на коллегии «Об итогах работы Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан в 2024 году и задачах на 2025 год» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В частности, в рамках нацпроекта «Экология» восстановили почти 2,8 тыс. га леса. Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составил 140% при плановом значении в 100%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, за прошлый год в республике заложили 1,7 тыс. га защитных лесных насаждений. Их общая площадь в Татарстане составляет 145 тыс. га — более 2% территории региона, рассказал спикер. Площадь лесов в республике превышает 1,2 млн га, лесистость — 17,4%.

Напомним, в октябре сообщалось, что с 2019 года на проект «Сохранение лесов» выделили 844 млрд рублей, однако на 2024 год из федерального бюджета было предусмотрено всего 117 млн. Это вызывало опасения, что недостаток средств может негативно сказаться на зарплатах работников лесного хозяйства.

Галия Гарифуллина