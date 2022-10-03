Большую часть бизнеса планируют освободить от проверок в следующем году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2023 году в России не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Это дает возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. По результатам такого мероприятия не выписывается штраф и не назначается наказание.



Фото: wikipedia.org

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Также власти освободили ИТ-компании от плановых проверок на три года. Министр экономического развития страны Максим Решетников затем рассказал, что количество проверок бизнеса в стране снизилось в восемь раз.

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Татьяна Леухина