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Айрата Гатауллина назначили полномочным представителем Татарстана в Турции на новый срок

15:35, 03.10.2022 1
Айрата Гатауллина назначили полномочным представителем Татарстана в Турции на новый срок
Фото: tatturk.tatarstan.ru

Айрата Гатауллина назначили полномочным представителем Татарстана в Турции на новый срок. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

— Назначить Гатауллина Айрата Эдуардовича с 5 октября 2022 года полномочным представителем Республики Татарстан в Турецкой Республике сроком на три года, — говорится в документе.

Айрат Гатауллин занимает этот пост шесть лет. С 2012-го по октябрь 2016-го он работал заместителем полномочного представителя Татарстана в Турции.

Айрат Гатауллин родился 24 сентября 1982 года в Казани. Образование получил в Казанском государственном педагогическом университете на факультете иностранных языков. В 2013 году он окончил КФУ, получив специальность «Менеджмент организации».

С 2000 по 2007-й был заместителем начальника отдела официального протокола Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества Татарстана. Затем с 2007-го по 2011-й работал помощником депутата Госдумы V созыва.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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