Совладельцы «Казэнергостроя» решили ликвидировать компанию

Как стало известно «Реальному времени», на последнем внеочередном собрании совладельцев ООО «Казэнергострой» собственники приняли решение ликвидировать компанию. Возможно, это было вызвано рекордно маленькой выручкой и миллионными убытками компании по итогам 2021 года.

Так, выручка компании по итогам пошлого года составила всего 1,7 миллиона рублей. На это дополнительно наложился тот фактор, что компания по прибыли ушла в минус: убыток составил более 10 миллионов. Впрочем, какими-то огромными показателями выручки компания не хвасталась и до этого. Так, по итогам 2020 года выручка «Казэнергостроя» превысила 262,8 миллиона, а выручка составила 1,88 миллиона.

Выручка ООО «Казэнергострой» с 2017 по 2021 год

Из этого можно сделать вывод, что компания не является особо крупными игроком строительного рынка. Это микропредприятие со средней численностью сотрудников 19 человек, а в период с 2017 по 2019 года их и вовсе было в два раза меньше. Тем не менее, сейчас компания находится в процессе ликвидации и в течение двух ближайших месяцев ожидает возможные требования от кредиторов.

Интересно еще то, что с 2015 по 2018 год «Казэнергострой», возможно, не очень активно, но участвовал в государственных тендерах. Рекордным по сумме заключенных контрактов стал 2017 год. Тогда компания договорилась с казанским аэропортом установить пожарную сигнализацию почти за 3 миллиона рублей, а еще за 5 миллионов организовала приемку к утилизации отходов с Нижнекамской ТЭЦ.

Прибыль (убыток) ООО «Казэнергострой» с 2017 по 2021 год

После этого «запал» участия с тендерах у компании угас: в 2019 году «Казэнергострой» подал всего одну заявку на торгах, но подрядчиком так и не стал, а в последующем не участвовал в них вовсе.

Вспомнить «Казэнергострой» можно еще, например, по показательной прошлогодней истории, когда компания «потеряла» свой взнос в саморегулируемую организацию. Тогда компания обратилась в арбитраж с требованием перевести взносы из одного СРО в другой по причине того, что первую организацию исключили из государственного реестра. В итоге арбитраж в удовлетворении иска отказал, и «Казэнергострою» пришлось заново вносить деньги в компенсационный фонд.



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Артем Гафаров