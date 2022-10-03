В Татарстане расторгли соглашение с заводом, построенным на деньги миллиардера Рыбакова

Соглашение расторгнуть и выплатить 5 млн рублей долга

Министерство экономики Татарстана разрывает отношения с фирмой «Русский воск» — проектом «бородачей» Юрия Полосухина и Никиты Симонова по производству полиэтиленового воска, запущенного с большой помпой четыре года назад в индустриальном парке «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга». Деньги на создание завода предпринимателям выделял российский миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков.

В конце сентября Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск министерства к предприятию с требованием расторгнуть соглашение о ведении деятельности в ОЭЗ «Алабуга» и выплатить штраф в 5 млн рублей.

Трехстороннее соглашение сроком до 2054 года об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне между Минэкономики РТ, ОЭЗ «Алабуга» и ООО «Русский воск» было подписано в октябре 2018 года. Согласно документу, фирма намеревалась вести деятельность по выпуску полиэтиленового воска в рамках утвержденного бизнес-плана. Инвестиции в проект должны были составить без малого 157 млн рублей.

В одном из пунктов соглашения говорилось, что оно «может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с существенным нарушением его условий другой стороной, существенным изменением обстоятельств или по иным основаниям, предусмотренным ФЗ об особых экономических зонах».

Помимо этого, в документе указывалось, что при досрочном прекращении действия соглашения в связи с существенным нарушением резидентом условий соглашения лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, обязано уплатить штраф в размере 5% от суммы инвестиций, за вычетом объема инвестиций, осуществленных на дату утраты статуса резидента особой экономической зоны, но не более 5 млн рублей.

«Русский воск» — проект «бородачей» Юрия Полосухина и Никиты Симонова по производству полиэтиленового воска в ОЭЗ «Алабуга». Фото: Сергей Афанасьев/ realnoevremya.ru

Вместо 157 млн инвестиций — лишь десятая часть суммы

В ноябре 2020 года Минэкономики решило проверить, как исполняет условия соглашения производственная фирма по выпуску полимерного воска, и организовало ее внеплановую проверку. Министерская комиссия выяснила: производственные процессы «Русский воск» так и не наладил, как и не выполнил условия соглашения, касающиеся объемов и сроков инвестиций и капвложений. За два года с момента запуска в проект было вложено лишь 14,4 млн рублей, говорится в определении суда, вместо заявленных 156,9 млн. Также было выявлено, что фирма хотя и ведет продажи товара, но реализует продукцию вовсе не собственного производства, что опять же является нарушением соглашения.

В феврале этого года Минэкономики направило в адрес «Русского воска» уведомление о расторжении соглашения и его проект, который предусматривает выплату штрафа в размере 5 млн рублей. На его погашение промышленной фирме был отведен месяц. Однако компания эти требования проигнорировала — соглашение владельцами не подписано, штраф в добровольном порядке уплачен не был. Эти обстоятельства и вынудили Минэкономики решать конфликт с «Русским воском» в суде.

Как говорится в материалах дела, в «ходе рассмотрения дела ответчик наличие задолженности перед истцом в заявленной в иске сумме надлежащим образом не опроверг, доказательств уплаты штрафа за нарушение условий соглашения в материалы дела не представил, мотивированных возражений против предъявленных требований не заявил, в связи с чем оценка требований истца была осуществлена судом».

Комиссия выяснила, что фирма реализует не свою продукцию, что также является нарушением соглашения. Фото: msk.promindex.ru

Перспективный стартап обернулся ликвидацией

ООО «Русский воск» — венчурный проект, старт которому дали на территории ОЭЗ «Алабуга» в октябре 2018 года. Тогда на торжественное открытие нескольких предприятий пригласили президента Татарстана Рустама Минниханова. На открытии было заявлено, что ежегодно предприятие будет выпускать 9,5 тыс. тонн полиэтиленового воска и закроет тем самым еще одну брешь в вопросе импортозамещения, поскольку российские производители полиэфирных красок, суперконцентратов и оконных профилей вынуждены закупать этот продукт за рубежом.

Главным инвестором проекта стал российский бизнесмен из списка Forbes, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, состояние которого на тот момент оценивалось в $1,2 млрд. Сообщалось, что он вложил в производство 50 млн рублей. В планы небольшого производства входило доведение выручки с 413 млн рублей в 2019-м до 1,37 млрд в 2023 году. Однако задуманному так и не суждено было сбыться — за то небольшое время, что завод действовал, у него сменилось несколько генеральных директоров, а выпуск воска хоть и был кое-как налажен, но на заявленные мощности так и не вышел.

Со стартапом по организации российского производства полимерного воска на миллиардера Игоря Рыбакова в начале 2018 года вышли предприниматели Юрий Полосухин и Никита Симонов. Согласие они получили, но с условием, что за три года «Русский воск» достигнет $10 млн годовой выручки, а «Рыбаков Медиа» будет постоянно освещать бизнес-процессы в ходе реализации проекта. При этом если задачи не будут решены, то доли Симонова и Полосухина в совместном проекте безвозмездно перейдут к Рыбакову. Местом реализации, казалось бы, перспективного проекта стала площадка ОЭЗ «Алабуга». За год совладелец компании «Технониколь» вложил в мини-завод 40 млн рублей, но то тут, то там на нем возникали какие-то проблемы. В целом, по словам Рыбакова, общий объем инвестиций составил 70 млн рублей.



«Рыбаков Медиа» освещал бизнес-процессы в ходе реализации проекта. Фото: realnoevremya.ru

Российский бизнесмен инициировал проверку предприятия — тогда были обнаружены неоднократные факты подлога и злоупотребления со стороны бизнес-дуэта. Рыбаков, обвинив Плосухина и Симонова в «халатности, предательстве и разгильдяйстве», разорвал с ними контракт. Следом миллиардер закрыл и реалити-шоу, которое выходило на специально созданном youtube-канале и рассказывало о том, как в России с нуля строится завод. На площадке видеохостинга успели выйти два сезона — 45 выпусков, в создание которых Игорь Рыбаков, по его словам, вложил 12 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, учредителем компании стало ООО «ТН Энерджи», аффилированное через ООО «УК Строить и жить» с Игорем Рыбаковым — у общества доля в 48%. Кроме того, в числе учредителей с 41% — ООО «Русский воск инвест», где в списке значатся 17 человек, в том числе и гендиректор завода Антон Иванов. Еще по 5% у Полины Ассоровой и Дениса Рогалева.

Основной вид деятельности компании — «производство прочих основных органических химических веществ», а общее количество направлений деятельности — четыре. У предприятия за время деятельности появилась своя торговая марка — ALAWAX, которая была зарегистрирована в конце октября 2019 года и действительна в течение 10 лет.

Прошлый год «Русский воск» завершил с оборотом в 2,5 млн рублей и убытком в 15,1 млн. С середины августа компания находится в процессе ликвидации.

Ангелина Панченко