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В Казани задержали школьницу, что бросала «коктейли Молотова» в военкомат

11:06, 03.10.2022
В Казани задержали школьницу, что бросала «коктейли Молотова» в военкомат
Фото: yandex.ru/maps (архив)

Военкомат Советского района Казани сегодня в 4 часа утра стал объектом атаки 11-классницы. Девушка пыталась поджечь его, бросив две бутылки с «коктейлем Молотова», сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Третью бутылку с зажигательной смесью у школьницы изъяли уже при задержании. Здание военкомата не пострадало — лишь загорелась трава.

По данным источников «Реального времени», задержанной занимаются сотрудники МВД.

Ни в одном силовом ведомстве эту историю пока не комментируют.

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