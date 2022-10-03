В Казани задержали школьницу, что бросала «коктейли Молотова» в военкомат

Военкомат Советского района Казани сегодня в 4 часа утра стал объектом атаки 11-классницы. Девушка пыталась поджечь его, бросив две бутылки с «коктейлем Молотова», сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Третью бутылку с зажигательной смесью у школьницы изъяли уже при задержании. Здание военкомата не пострадало — лишь загорелась трава.

По данным источников «Реального времени», задержанной занимаются сотрудники МВД.

Ни в одном силовом ведомстве эту историю пока не комментируют.