Журналистку Марину Овсянникову объявили в розыск

Фото: соцсети

МВД России объявило в розыск журналистку Марину Овсянникову, бывшего редактора Первого канала. Об этом сообщает RT.

Журналистку ищут по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

14 марта Овсянникова в прямом эфире информационной программы «Время» встала позади ведущей с плакатом, призывающим остановить специальную военную операцию на Украине. За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Позднее журналистку посадили под домашний арест по статье о фейках о Вооруженных силах России. По данным СМИ, она сбежала вместе с 11-летней дочерью.

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Елизавета Пуншева