Татарстанская таможня возбудила уголовное дело за контрабанду когтей и клыков африканских львов

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих разрешительных документов, совершенную в крупном размере. Речь о клыках и когтях африканского льва, которые пытались провезти в Казань.

Как сообщает пресс-служба ведомства, россиянин летел в столицу Татарстана из Аддис-Абебы транзитом через Дубай. Пройдя через «красный коридор» в аэропорту, она зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на части скелетов двух львов, предъявив разрешение СИТЕС и ветеринарный сертификат, выданные в Зимбабве, фумигационный сертификат, инвойс на сумму $1600.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе досмотра в чемодане нашли незадекларированные 177 когтей и шесть клыков льва, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы. Рыночная стоимость товара составляет более одного 1 миллиона рублей.

Напомним, в марте 2022 года в ходе таможенного контроля багажа пассажиров авиарейса Дубай (ОАЭ) — Казань у жителя Татарстана нашли когти и клыки крупного хищника, предположительно, семейства кошачьих. Разрешительных документов на перемещение дериватов у татарстанца не оказалось.