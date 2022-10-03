На «Северном потоке — 2» произошла очередная утечка

Служба береговой охраны Швеции сообщила об очередной утечке на газопроводе «Северный поток — 2». Об этом сообщается в пресс-релизе службы.

— Меньшая утечка на «Северном потоке — 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров, — цитирует сообщение RT.

30 сентября власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператор «Северного потока» полагал, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября.

Фото: gazprom.ru

Вчера вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопроводы технически возможно отремонтировать. В первую очередь, по словам вице-премьера, страна намерена разобраться, кто виноват в аварии. По предварительной версии, в этом заинтересованы США, Украина и Польша.

Министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что Генпрокуратура ФРГ может начать собственное расследование происшествий на «Северных потоках». Он не исключил, что возникшие утечки могут быть вызваны преступлением, из-за чего страна может взять на себя уголовное преследование.

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Елизавета Пуншева