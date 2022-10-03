Ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 триллиона рублей — это много или мало?

Ущерб Ленинграду от нацистской блокады в Великую Отечественную войну оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу. Такую сумму озвучил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник во время первого судебного заседания о признании блокады города геноцидом советского народа.

Он сообщил, что надзорное ведомство проверило архивные и статистические документы. В итоге оказалось, что в блокаду Ленинграда погибло не 649 тысяч человек, как гласит официальная статистика, а более 1 миллиона.

В суде Виктор Мельник также заявил, что в блокаде Ленинграда помимо оккупационных войск нацистской Германии принимали участие военные из Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии. Кроме них к этому причастны добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов, пишет RT.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продлилась 872 дня, по 27 января 1944-го.

35,3 триллиона рублей — это:

$638,35 миллиарда , или €669,3 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня — почти эквивалентно размеру золотовалютных резервов России перед началом специальной военной операции;

, или по курсу ЦБ на сегодня — почти эквивалентно размеру золотовалютных резервов России перед началом специальной военной операции; почти по 40,5 миллиарда рублей за каждый день блокады — она длилась 872 дня;

— она длилась 872 дня; почти по 32,3 миллиона рублей за каждую жертву блокады Ленинграда — по уточненным данным прокуратуры, погибли не менее 1 093 842 человек;

— по уточненным данным прокуратуры, погибли не менее 1 093 842 человек; 34 расходные части бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году — по последним данным, она вырастет до 1,045 триллиона рублей;



— по последним данным, она вырастет до 1,045 триллиона рублей; 33 доходные части бюджета Северной столицы России в текущем году — в сентября власти города сообщали, что доходы достигнут 1,074 триллиона рублей;

— в сентября власти города сообщали, что доходы достигнут 1,074 триллиона рублей; 49 «планов Маршалла» — общая сумма ассигнований по программе помощи Европе после Второй мировой войны составила около $13 миллиардов;

— общая сумма ассигнований по программе помощи Европе после Второй мировой войны составила около $13 миллиардов; почти в 1,3 раза больше материального ущерба Белоруссии в годы Великой Отечественной войны — в июле 2021-го генпрокурор республики Андрей Швед оценил его в $500 миллиардов;

— в июле 2021-го генпрокурор республики Андрей Швед оценил его в $500 миллиардов; в 1,8 раза больше затрат на восстановление Украины — Киев, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили их в $349 миллиардов;



— Киев, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили их в $349 миллиардов; в 1,35 раза больше прогнозируемых доходов федерального бюджета в следующем году — согласно проекту, они составят 26,13 триллиона рублей;

— согласно проекту, они составят 26,13 триллиона рублей; более 436 миллионов средних зарплат жителя Санкт-Петербурга — в июле 2022 года она составила 80,9 тысячи рублей;

— в июле 2022 года она составила 80,9 тысячи рублей; пятая часть затрат Советского Союза во Вторую мировую войну — в долларах на 2020-й они оценивались $3 триллиона.

— в долларах на 2020-й они оценивались $3 триллиона. одна шестая затрат Германии на Вторую мировую войну — в долларах на 2020-й они оценивались $4 триллиона.

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Татьяна Демина