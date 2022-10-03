К 10 октября в Казани завершат строительство пешеходного тротуара по улице Назарбаева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани для удобства пешеходов строят тротуар по улице Нурсултана Назарбаева. Завершить его строительство власти обещают к 10 октября.

— После того, как было принято решение о полном закрытии моста по Назарбаева, мы приступили к строительству пешеходного тротуара вдоль улицы Назарбаева, который позволит значительно сократить путь пешеходов. Строительство пешеходного тротуара мы планируем завершить к 10-му числу. Соответствующие аншлаги и схемы будут вывешены для того, чтобы пешеходы могли пользоваться этим тротуарам, — рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Кроме того, уложено новое асфальтобетонное покрытие по улице Хади Такташа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце сентября в Казани закрыли движение по мосту через озеро Кабан на улице Нурсултана Назарбаева. Мера вынужденная, заявили власти. Эксперты пришли к выводу, что эксплуатировать мост даже со стороны наименьшего числа повреждений — небезопасно. Движение по нему закрыто на год.



В связи с этим изменились маршруты движения общественного транспорта Казани. Так, автобусы №25, №43 и №77 следуют по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая в прямом и обратном направлениях.



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Татьяна Демина