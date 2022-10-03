Нобелевскую премию по медицине присудили шведскому ученому за изучение генетических основ эволюции человека

Фото: nobelprize.org (Ил. Никлас Эльмехед © Nobel Prize Outreach)

Нобелевскую премию — 2022 по физиологии и медицине присудили шведскому ученому Сванте Паабо. Он удостоился ее «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

— Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминида Денисова. Важно отметить, что Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 000 лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции, — говорится на сайте Нобелевского комитета.



В прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали американцы Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус. Они получили ее за открытие рецепторов, отвечающих за температуру, боль и давление.

Впереди объявление лауреатов Нобелевской премии — 2022 по физике, химии, литературе. Их имена озвучат на этой неделе. В пятницу, 7 октября, планируется объявить лауреата Нобелевской премии мира.

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Татьяна Демина