Волынец взяла под личный контроль ситуацию со школьницей из Казани, бросавшей «коктейли Молотова» в военкомат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, что ситуация с 11-классницей из Казани, бросавшей «коктейли Молотова» в военкомат, находится под ее личным контролем, об этом она рассказала RTVI.



По словам омбудсмена, по предварительной информации, девочке 17 лет. Волынец сомневается, что девочке под силу самостоятельно сделать «коктейли Молотова». Она задалась вопросом — откуда у нее бутылки с зажигательной смесью и кто подтолкнул школьницу к такому шагу.

— Есть большая вероятность, что действовала какая-то группа лиц, которая использовала ребенка для достижения своих целей. Это напоминание всем родителям, чтобы они следили за своими детьми, которыми могут управлять через соцсети и так далее. Дети поддаются манипуляциям легче, чем взрослые. Только доверительные отношения с детьми уберегут их от того, чтобы стать пешкой в чужой игре, — сказала Волынец.

Фото: yandex.ru/maps (архив)

Военкомат Советского района Казани сегодня в 4 часа утра стал объектом атаки 11-классницы, об этом сообщили источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Девушка пыталась поджечь его, бросив две бутылки с «коктейлем Молотова». Третью бутылку с зажигательной смесью у школьницы изъяли уже при задержании. Здание военкомата не пострадало — лишь загорелась трава.

По данным источников «Реального времени», задержанной занимаются сотрудники МВД. Ни в одном силовом ведомстве эту историю пока не комментируют.

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Маргарита Головатенко