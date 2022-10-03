Международный строительный чемпионат в «Казань Экспо» пройдет, несмотря на развертывание пункта мобилизованных

В «Казань Экспо» состоятся все запланированные мероприятия, несмотря на развертывание в одном из корпусов мобилизационного пункта. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе выставочного центра.

События пройдут согласно календарю мероприятий. II Международный строительный чемпионат начнется уже в среду, 5 октября. Он будет длиться три дня, до 8 октября.

После этого на территории «Казань Экспо» состоится Международная специализированная выставка-форум «Дорога-2022». Она будет проходить с 12 по 14 октября.

Пункт сбора мобилизованных развернули на территории «Казань Экспо» вскоре после объявления в России частичной мобилизации. Здесь размещают прибывающих из районов республики. В Kazan Expo есть медицинский пункт, организована выездная торговля и пункт охраны. Также туда прибыли мобильные бани.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Стоит отметить, что все мероприятия проходят в кластере А, а мобилизационный пункт находится в другом.

В июне первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов сообщал, что в Казань приедут около 1 тысячи гостей и участников на Международный строительный чемпионат — 2022. По его словам, для проведения чемпионата в Казани создана необходимая инфраструктура. Фролов упомянул положительный опыт проведения Универсиады и выразил надежду на проведение Олимпиады.

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Татьяна Леухина