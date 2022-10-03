Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали около 800 солдат и офицеров
Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали около 800 солдат и офицеров. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.
Напомним, в Казани создан штаб поддержки семей мобилизованных. Он взаимодействует с родственниками получивших повестку.
Штаб возглавляет мэр Казани Ильсур Метшин. Заседание планируется провести в ближайшую среду.
Тем временем президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу.
О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.
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