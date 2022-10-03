Новости общества

09:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали около 800 солдат и офицеров

09:11, 03.10.2022
Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали около 800 солдат и офицеров
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали около 800 солдат и офицеров. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Напомним, в Казани создан штаб поддержки семей мобилизованных. Он взаимодействует с родственниками получивших повестку.

Штаб возглавляет мэр Казани Ильсур Метшин. Заседание планируется провести в ближайшую среду.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Тем временем президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также