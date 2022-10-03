В Казани создают социальные паспорта семей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Сотрудники исполкома Казани и волонтеры посещают семьи призванных в рамках частичной мобилизации. Во время обходов они создают социальные паспорта семей мобилизованных, сообщил на «деловом понедельнике» руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

— Ведется работа по составлению перечня предварительных мер поддержки как мобилизованных граждан, так и их родных и близких, в первую очередь детей, — заявил он.

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Напомним, из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров. В городе создан штаб поддержки семей мобилизованных.



О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Демина