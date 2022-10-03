Для детей мобилизованных казанцев организуют бесплатное школьное питание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дети призванных в ходе частичной мобилизации жителей Казани будут питаться в школах бесплатно. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

— Мэром Казани уже принято решение по обеспечению бесплатным школьным питанием детей призванных на службу граждан. Данная мера поддержки начнет работать в самое ближайшее время. Иные меры поддержки будут озвучены на ближайшем заседании штаба, — рассказали руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Напомним, из Казани в рамках первой волны частичной мобилизации призвали около 800 солдат и офицеров. В городе создан штаб поддержки семей мобилизованных.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сотрудники исполкома Казани и волонтеры уже посещают семьи призванных в рамках частичной мобилизации. Они создают социальные паспорта семей мобилизованных.



— Ведется работа по составлению перечня предварительных мер поддержки как мобилизованных граждан, так и их родных и близких, в первую очередь детей, — сообщил Булат Алеев.



О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина