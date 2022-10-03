Новости общества

17:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума приняла законы о вхождении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

16:03, 03.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Госдума приняла законы о вхождении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Сегодня Госдума одобрила ратификацию договоров о включении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Решение принято единогласно. Документы о ратификации представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: днронлайн.рф

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 2 октября Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также