Госдума приняла законы о вхождении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Госдума приняла федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Сегодня Госдума одобрила ратификацию договоров о включении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Решение принято единогласно. Документы о ратификации представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: днронлайн.рф

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 2 октября Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов.

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Маргарита Головатенко