В Казани создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению «Игр Будущего 2024»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана сформировали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Казани «Игр Будущего 2024». Его возглавил президент республики Рустам Минниханов.

В задачи оргкомитета входит подготовка предложений по формированию республиканского плана мероприятий по подготовке и проведению игр, анализ хода его реализации, контроль за его выполнением и целевым использованием финансов, выделенных на него, следует из указа президента Татарстана. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заместителем председателя оргкомитета по подготовке и проведению «Игр Будущего 2024» назначен вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров. Секретарем организационного комитета выбран гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов. В состав оргкомитета также вошли главы министерств Татарстана, мэр Казани Ильсур Метшин и другие лица. Всего в списке 42 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соглашение по организации «Игр Будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Рустам Минниханов пообещал, что республика сделает все, чтобы организовать «Игры Будущего» на высшем уровне.

Для проведения основных дисциплин «Игр Будущего» Казань задействует восемь объектов. Участников разместят в 23 отелях и Деревне Универсиады. Кормить их будут также в ДУ и 2 тысячах точек общественного питания с различной национальной кухней.

Медицинское обеспечение казанские организаторы готовят по четырем направлениям. К проведению Игр привлекут более 2 000 активистов из 110 стран и 85 регионов. Также запланирована культурная программа.

В «Играх Будущего» могут участвовать клубы, в которые входят спортсмены любых национальностей, рас и взглядов. В основу заложен принцип объединения цифровой и классической спортивной активности.

Программа соревнований рассчитана на девять дней и включает в себя 15 дисциплин — состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.

На право проведения «Игр Будущего» претендовали 16 регионов. В шорт-лист вошли Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус».

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Татьяна Демина