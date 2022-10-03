Доказательства в 700 томах: Верховный суд Татарстана рассмотрит дело поволжского «душителя» бабушек

Фото: realnoevremya.ru (Тагиров с адвокатом на аресте в декабре 2020 года)

Как стало известно «Реальному времени», Верховный суд Татарстана получил материалы уголовного дела 39-летнего казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серийных убийствах на территории 13 регионов России. Всего ему предъявлено 67 эпизодов преступлений, включая 32 умышленных убийства одиноких пенсионерок.



Вину Тагиров на данный момент признает лишь частично, обещает подробно изложить свою позицию в ходе процесса. Ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных обвиняемый не подавал, однако потребовал до старта процесса провести предварительное слушание. Его дата пока не назначена.

Разбираться в резонансном деле поручено опытному судье Верховного суда Ильфиру Салихову. На его счету приговоры по нескольким засекреченным делам, включая «оперативный» налет полицейских на адвокатскую контору в Набережных Челнах и историю с имитацией изъятия 10 кг героина на Вьетнамском рынке в Казани. Именно Салихов в 2019-м посадил бывшую коллегу — мировую судью Эльмиру Зиганшину за покушение на посредничество взятке, а в 2013-м на основе вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по делу казанской ОПГ «Перваки». Этот приговор был отменен, но до нового дело пока не дошло.

Новый процесс обещает быть сложным с моральной и технической точки зрения. Предстоит организовать допросы свидетелей, а также выживших и родню убитых из Волжска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Иваново, Кирова, Самары, Челябинска и Москвы. Выбор на рассмотрение дела в Татарстане связан с тем, что здесь больше жертв, по сравнению с другими регионами.

— На территории республики в 2011—2012 года было совершено девять преступлений — восемь пожилых женщин в Казани и Нижнекамске были убиты, одной удалось выжить, — рассказывал ранее в интервью «Реальному времени» глава Следкома по РТ Валерий Липский.

И напоминал, что помогло раскрыть серию:

— В квартирах двух казанских жертв, а также на местах убийств в Саратове и Ижевске были изъяты биологические следы неустановленного мужчины — кровь, пот, частицы эпителия. С их помощью был составлен генетический профиль предполагаемого преступника. Масштаб поисков был серьезен — допрошены только следователями Татарстана более 13 тысяч человек, у каждого получены образцы ДНК для экспертизы. Но совпадений не было.

— На территории республики в 2011—2012 года было совершено девять преступлений — восемь пожилых женщин в Казани и Нижнекамске были убиты, одной удалось выжить, — рассказывал ранее в интервью «Реальному времени» глава Следкома по РТ Валерий Липский.

Не было совпадений до тех пор, пока следователь-криминалист главного управления криминалистики СКР совместно с экспертами не провел аналитическую выборку генетических профилей возможных родственников преступника. И не выявил минимум 20 совпадений. Так под проверку попала жительница Казани — возможная генетическая мать преступника, которая в 2013-м обращалась в полицию за помощью в розыске сына Радика Тагирова. По заявлению женщины пропавшего нашли в 2017-м в Москве, розыск прекратили, но заинтересовались личностью ее сына, ранее судимого за кражу и грабеж.

Провели видео-техническое исследование и контуры лица преступника с записи камер видеонаблюдения в подъезде одного из мест преступления совпали с контурами лица Тагирова по фото. Дальше следователь-криминалист дал поручение сотрудникам угрозыска МВД Татарстана доставить Тагирова и получить у него образцы эпителия. И оказалось — биоследы в квартирах жертв оставил он. На момент задержания успел завязать с убийствами, устроиться на работу слесарем. На первом же допросе — признал вину, на аресте в декабре 2020-го заявил — убивал в состоянии наркотического опьянения.

По версии СКР и Генпрокуратуры, обвиняемый находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги.

Доказательства против Радика Тагирова потянули почти на 700 томов уголовного дела.