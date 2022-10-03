«Поющие» фонтаны в Казани снова в строю — до конца октября

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Фонтаны работают, но не сегодня

«Поющие» фонтаны в казанском парке им. Горького снова заработали. Правда, сегодня они отключены, а неподалеку от площадки стоит несколько таблиц с объявлением о профилактических работах — из подземных ям рядом течет вода.

Как «Реальному времени» сообщил руководитель отдела обслуживания фонтанов компанеии «Аквабренд» Бахтиер Карабаев, в строю фонтаны находятся уже некоторое время. Сегодня там проводят профилактические работы, поэтому на несколько часов их отключили. Какие именно работы — неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Там профилактические работы идут. Я думаю, сегодня под вечер все доделаем и запустим, — объяснил он.

Карабаев также добавил, что сезонное отключение фонтанов планируется на конец октября — ориентировочно, 21 числа. Это будет зависеть от указа Комитета внешнего благоустройства.

Голосовое оповещение не организовано

В Дирекции парков и скверов Казани после возбуждения уголовного дела заявляли, что организуют на территории фонтана голосовое оповещение, предупреждающее посетителей о мерах безопасности. Однако, на данный момент его там нет.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, что в начале августа Татарстане возбудили уголовное дело после получения 6-летним мальчиком травм на «поющих» фонтанах в парке Горького в Казани. Ребенку оторвало три пальца на ноге.



В мэрии происшествием озадачились и не понимали, как такое могло произойти. Видеозаписи с камер наблюдений, по их словам, на этот вопрос не отвечают. Родители тоже не смогли заметить деталей случившегося.

После данного инцидента фонтаны выключили. Территорию вокруг площадки огородили сигнальной лентой. Он должен был оставаться в простое до конца проверки.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Пострадавшему мальчику удалось пришить два пальца. Как заявляли в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), ребенка выписали через 10 дней после происшествия и рекомендовали наблюдаться у хирурга по месту жительства.



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Елизавета Пуншева