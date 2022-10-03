Татарстан оказался на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки жилья в ипотеку для семей

Татарстан оказался на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Об этом сообщает «РИА Новости».

Доля семей в республике, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2022 году, составляет 25,5%. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 2,6% — в 2021 году 28,1% татарстанских семей могли позволить приобрести жилье в ипотеку.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку в текущем году, составляет 71,6%. Второе и третье место у Магаданской (65,7%) и Ленинградской областей (48,2%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце сентября Росреестр Татарстана сообщил, что больше всего недвижимостью в республике интересуются жители Башкирии и Ульяновской области.

Одно из исследований показало, что в Набережных Челнах наблюдается максимальное снижение цен на новостройки с начала этого года. Первичное жилье здесь с начала года подешевело на 13%, до 4,2 млн рублей. В столице Татарстана средняя стоимость квартиры увеличилась на 25% и достигла 9,5 млн рублей.



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Татьяна Леухина