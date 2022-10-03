Известную актанышскую агрофирму с многомиллионной выручкой хотят признать банкротом

Предприятие показывает высокую выручку, но низкую прибыль

Как выяснило «Реальное время», агрофирму ООО «Саф» из села Старое Сафарово в Актанышском районе, созданную 16 лет назад, хотят признать банкротом. Кредитор — ООО «Агроснаб Поволжье» — заявляет, что агрофирма не может выполнять свои финансовые обязательства и требования к ней превышают 300 тысяч рублей.

Такое положение дел, в соответствии с российским законодательством, дает кредитору право инициировать судебное разбирательство о банкротстве. Кроме того, сейчас в Арбитражном суде Татарстана рассматривается иск к ООО «Саф» от некой Гульшат Ягудиной на один миллион рублей. Она требует от фирмы возместить 728 тысяч рублей основного долга и 280 тысяч рублей неустойки.

Выручка ООО «САФ» в тысячах рублей с 2017 по 2021 год

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в отношении агрофирмы завершено рассмотрение 56 дел, в которых она выступала ответчиком, на общую сумму более 32,6 миллиона рублей.

Сам «Агроснаб Поволжье» тоже судился с «Сафом» в этом году. Изначальная сумма иска составляла 1,6 миллиона рублей. Из них более 700 тысяч рублей задолженности, еще 900 тысяч — процент за пользование коммерческим кредитом. В итоге ООО «Саф» и «Агроснаб Поволжье» заключили моровое соглашение, по которому агрофирма обязалась выплатить один миллион рублей — это сумма основного долга в 528 тысяч, процент по кредиту в 450 тысяч и судебные расходы истца.

Прибыль ООО «САФ» в тысячах рублей с 2017 по 2021 год

Гендиректором фирмы с 2014 года является Ильфат Андерьянов. Как минимум последние пять лет ООО «Саф» показывает хорошие и стабильные показатели выручки: они составляли в разные годы от 87 до 102 миллионов рублей. К сожалению, о чистой прибыли такого сказать нельзя. Если в 2017 году этот показатель фирмы составлял 16,5 миллиона рублей, то уже к 2021-му прибыль скатилась до 776 тысяч.

«Хозяйство в будущем нельзя будет назвать экономически выгодным»

ООО «Саф», одна из известных агрофирм Актанышского района, в основном зарабатывает на продаже молока. Три года назад на предприятии прошел семинар с участием тогдашнего главы района Энгеля Фаттахова. Вот что писала пресс-служба по этому поводу:

— «Саф» — одно из крупнейших обществ в районе. Для тех, кто хочет работать в хозяйстве, есть возможность работать, вести полнокровную жизнь. Однако в той цепочке, которая, как представляется, должна идти последовательно, если начать сплачивать эти отрасли, обнаружится разрыв, способный остановить всю работу. Семинар под председательством главы района Энгеля Наваповича был направлен на то, чтобы найти этот разрыв — слабое место. В хозяйстве работа идет, но ожидаемого результата нет.

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

В декабре 2019-го в хозяйстве насчитывалось 496 дойных коров, суточный надой составлял около пяти тонн, при этом по составленному рациону каждая должна давать минимум 22 литра молока, то есть в сумме почти 11 тонн.

— Энгель Фаттахов ставит перед хозяйством задачу реального увеличения надоев молока. Если не удастся выйти хотя бы на 10 тонн молока, хозяйство в будущем нельзя будет назвать экономически выгодным, — сообщила по итогу пресс-служба.

Интересна еще одна заметка на сайте района от 19 января 2011 года по поводу подведения итогов 2010-го. Тогда фирме досталась статуэтка черепахи, «символизирующая, по фэншуй, долголетие и мудрость, а среди хозяйств района ставшая давно уже символом ленивости и плохого».

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Артем Гафаров